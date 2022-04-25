Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Если бы чемпионат продолжался, Шахтер бы его выиграл»

Наставник «Шахтера» – о возможном чемпионстве

  • 25.04.2022 01:50
  • 10 просмотров
  • 0 комментариев
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Если бы чемпионат продолжался, Шахтер бы его выиграл»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал вероятное чемпионство донецкого клуба. Ранее сообщалось, что «горняков» могут признать чемпионом Украины сезона 2021/22, ссылаясь на регламент УПЛ.

«Я не президент и не могу решить, брать такой титул или нет. Но я не чувствую, что это наш титул. Я бы это чувствовал, только если бы мы сыграли 30 туров, то есть в конце сезона.

Но если есть одна команда, которая должна играть в Лиге чемпионов, то здесь нет сомнений – это только «Шахтер».

А насчет титула – я его хочу выиграть именно на поле. Я думаю, если бы чемпионат продолжался, мы бы его выиграли. И мы могли бы выиграть несколько чемпионатов подряд», - сказал Де Дзерби.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности