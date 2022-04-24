Аугсбург одолел Бохум, Герта сделала подарок Магату

Состоялись два матча 31-го тура чемпионата Германии по футболу.
«Аугсбург» на выезде одолел «Бохум», «Герта» преподнесла подарок Феликсу Магата, для корого матч против «Штутгарта» стал 500-м в Бундеслиге в качестве тренера.
Чемпионат Германии. 31-й тур
«Бохум» – «Аугсбург» – 0:2
Голы: 0:1 – 15 Хан, 0:2 – 43, пенальти Грегорич.
«Герта» – «Штутгарт» – 2:0
Голы: 1:0 – 4 Зельке, 2:0 – 90+3 Бельфодиль.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Источник — Sport.ua
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