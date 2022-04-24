Седьмой в истории. Магат провел 500-й матч Бундеслиги в качестве тренера

68-летний Феликс Магат вывел «Герту» на матч 31-го тура чемпионата Германии против «Штутгарта».



Для опытного наставника это уже 500-я встречу в Бундеслиге в качестве главного тренера. Ранее он тренировал «Гамбург», «Баварию», «Вольфсбург» и другие немецкие клубы. Трижды выигрывал чемпионат как тренер, дважды с «Баварией» и один раз с «Вольфсбургом».



Отметим, что до Магата лишь шесть тренеров сумели покорить отметку в 500 матчей в рамках Бундеслиги.