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Седьмой в истории. Магат провел 500-й матч Бундеслиги в качестве тренера

Большое достижение для известного наставника

  • 24.04.2022 18:55
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Седьмой в истории. Магат провел 500-й матч Бундеслиги в качестве тренера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Магат

68-летний Феликс Магат вывел «Герту» на матч 31-го тура чемпионата Германии против «Штутгарта». 
 
Для опытного наставника это уже 500-я встречу в Бундеслиге в качестве главного тренера. Ранее он тренировал «Гамбург», «Баварию», «Вольфсбург» и другие немецкие клубы. Трижды выигрывал чемпионат как тренер, дважды с «Баварией» и один раз с «Вольфсбургом».
 
Отметим, что до Магата лишь шесть тренеров сумели покорить отметку в 500 матчей в рамках Бундеслиги.

Источник — Opta

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