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Третий титул в сезоне. Алькарас стал победителем турнира в Барселоне

Карлос обеспечил себе девятую строчку мирового рейтинга

  • 24.04.2022 20:35
  • 434 просмотра
  • 2 комментария
Третий титул в сезоне. Алькарас стал победителем турнира в Барселоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем  грунтового турнира ATP 500 в Барселоне.
 
В матче за титул 18-летний теннисист обыграл своего соотечественника Пабло Карреньо Бусту.
 
Барселона. Финал
Карлос Алькарас (Испания) – Пабло Карреньо Буста (Испания) – 6:3, 6:2
 
Отметим, что это был четвертый титул ATP Алькараса в карьере. С понедельника он станет девятой ракеткой мира.

Ранее в этом сезоне Карлос побеждал на соревнованиях в Рио и Майами.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Spectra, 24.04.2022 20:41 (изменен)
    +1
    Молодец! Идёт по стопам Надаля. Надаля в 2005, выиграл Барселону и дебютировал в топ-10, теперь и Алькарас. Но Рафа ещё в этом году выиграл РГ, не знаю, по силам, ли эту Карлосу? Поживем увидим!
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    online
    axylinam, 24.04.2022 20:40
    +1
    Карлос сегодня играл затяжной полуфинал и ухитрился сегодня же выиграть и финал, судя по всему это рождение супер звезды тенниса
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