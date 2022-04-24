Третий титул в сезоне. Алькарас стал победителем турнира в Барселоне

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем грунтового турнира ATP 500 в Барселоне.



В матче за титул 18-летний теннисист обыграл своего соотечественника Пабло Карреньо Бусту.



Барселона. Финал

Карлос Алькарас (Испания) – Пабло Карреньо Буста (Испания) – 6:3, 6:2



Отметим, что это был четвертый титул ATP Алькараса в карьере. С понедельника он станет девятой ракеткой мира.

Ранее в этом сезоне Карлос побеждал на соревнованиях в Рио и Майами.