Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я не угрожал Козловскому, а приглашал»

Экс-игрок сборной Украины, главный тренер Звезд украинского футбола Виктор Леоненко опроверг информацию о том, что он якобы угрожал президенту ФК «Рух» Григорию Козловскому, если тот приедет в Киев.



- В СМИ опубликовано видео, на котором Вы якобы угрожаете Козловскому, это правда?

- Первое, я никогда никому не угрожал. Второе, опять Николай Васильков или тот, кто опубликовал это видео, хочет набрать количество просмотров, лайков. Видео подал так, чтобы было жарко. Я действительно приглашал Козловского в Ирпень сыграть благотворительный матч, я всех приглашаю. Приедет ли он в Киев мне без разницы.



Я не могу угрожать Козловскому, потому что он мне ничего не сделал. Я ему тоже. Ну подумаешь он и Денисов покритиковали меня. Они так думают, а я с ними не согласен.



- Вы анонсировали в Ирпене матч. Что это за матч?

- Я хочу сыграть благотворительный матч. Это не первый такой матч, идею я придумал, а воплотить ее нужно вместе, но конечно после того, как разрешит ситуация с безопасностью.



Мы играем в Киеве матчи в поддержку наших защитников. Играем с командами ВСУ, Территориальной обороны, СБУ и другими. Практически все защитники принимают участие так же, как Ветераны украинского футбола. Такое время для военных нужна наша поддержка. Мы уже сыграли шесть матчей. Очень хотим сыграть матч в Буче или Ирпене.



- Если Козловский пригласит Вас с Ветеранами сыграть матч во Львове, Вы приедете?

- Если пригласит принимающая сторона, мы приедем, без проблем. Садимся в автобус и едем. Нас много, уже два состава Звезд украинского футбола. Можем сыграть футбол как с детьми переселенцами, так и со взрослыми командами. Вариантов очень много. Самое главное сделать праздник футбола и поддержать наших военных и людей, которые в этом нуждаются.



У меня также 14 мая запланирован матч ФК Маэстро и сборной польских волонтеров, где я приглашен главным тренером команды гостей.