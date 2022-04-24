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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я не угрожал Козловскому, а приглашал»

Бывший форвард «Динамо» уверен, что его неправильно поняли

  • 24.04.2022 21:42
  • 732 просмотра
  • 1 комментарий
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я не угрожал Козловскому, а приглашал»
© Центр новостей

Экс-игрок сборной Украины, главный тренер Звезд украинского футбола Виктор Леоненко опроверг информацию о том, что он якобы угрожал президенту ФК «Рух» Григорию Козловскому, если тот приедет в Киев.
 
- В СМИ опубликовано видео, на котором Вы якобы угрожаете Козловскому, это правда?
- Первое, я никогда никому не угрожал. Второе, опять Николай Васильков или тот, кто опубликовал это видео, хочет набрать количество просмотров, лайков. Видео подал так, чтобы было жарко. Я действительно приглашал Козловского в Ирпень сыграть благотворительный матч, я всех приглашаю. Приедет ли он в Киев мне без разницы.
 
Я не могу угрожать Козловскому, потому что он мне ничего не сделал. Я ему тоже. Ну подумаешь он и Денисов покритиковали меня. Они так думают, а я с ними не согласен.
 
- Вы анонсировали в Ирпене матч. Что это за матч?
- Я хочу сыграть благотворительный матч. Это не первый такой матч, идею я придумал, а воплотить ее нужно вместе, но конечно после того, как разрешит ситуация с безопасностью.
 
Мы играем в Киеве матчи в поддержку наших защитников. Играем с командами ВСУ, Территориальной обороны, СБУ и другими. Практически все защитники принимают участие так же, как Ветераны украинского футбола. Такое время для военных нужна наша поддержка. Мы уже сыграли шесть матчей. Очень хотим сыграть матч в Буче или Ирпене.
 
- Если Козловский пригласит Вас с Ветеранами сыграть матч во Львове, Вы приедете?
- Если пригласит принимающая сторона, мы приедем, без проблем. Садимся в автобус и едем. Нас много, уже два состава Звезд украинского футбола. Можем сыграть футбол как с детьми переселенцами, так и со взрослыми командами. Вариантов очень много. Самое главное сделать праздник футбола и поддержать наших военных и людей, которые в этом нуждаются.
 
У меня также 14 мая запланирован матч ФК Маэстро и сборной польских волонтеров, где я приглашен главным тренером команды гостей.

Источник — Центр новостей

(7 голосов)

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Комментарии
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    online
    marko2020, 24.04.2022 22:00
    +1
    Шо ж ти, фраєр, здав назад
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