Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Без колебаний готов отправиться на защиту Украины»

Украинский футболист – о войне с россией

  • 24.04.2022 17:10
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Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Без колебаний готов отправиться на защиту Украины»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Михайличенко

Украинский легионер «Андерлехта» Богдан Михайличенко рассказал бельгийским журналистам о войне в Украине.
 
«Мои родители, брат Тарас, тетя и дедушка живут все вместе в частном доме в Борисполе, недалеко от столичного аэропорта. Сейчас там спокойно, но они постоянно слышат где-то вдалеке взрывы и канонаду. Главная опасность заключается в близости к аэропорту, который в любой момент может стать целью для ударов и бомбардировок.
 
Сейчас в Украине очень много людей хотят взять в руки оружие и пойти защищать свою страну. Таких добровольцев даже больше, чем реальных единиц оружия, поэтому многие ждут своей очереди и в это время всячески помогают территориальной обороне.
 
Если возникнет необходимость отправиться на защиту своей Родины – сделаю это без колебаний. Там моя земля, моя семья и защитить их – мой долг. Многие мои знакомые украинские футболисты уже взяли в руки оружие, среди них даже бывшие звезды киевского «Динамо» и других клубов страны», – сказал Михайличенко

Источник — zbirna.com

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