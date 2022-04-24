Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Без колебаний готов отправиться на защиту Украины»

Украинский легионер «Андерлехта» Богдан Михайличенко рассказал бельгийским журналистам о войне в Украине.



«Мои родители, брат Тарас, тетя и дедушка живут все вместе в частном доме в Борисполе, недалеко от столичного аэропорта. Сейчас там спокойно, но они постоянно слышат где-то вдалеке взрывы и канонаду. Главная опасность заключается в близости к аэропорту, который в любой момент может стать целью для ударов и бомбардировок.



Сейчас в Украине очень много людей хотят взять в руки оружие и пойти защищать свою страну. Таких добровольцев даже больше, чем реальных единиц оружия, поэтому многие ждут своей очереди и в это время всячески помогают территориальной обороне.



Если возникнет необходимость отправиться на защиту своей Родины – сделаю это без колебаний. Там моя земля, моя семья и защитить их – мой долг. Многие мои знакомые украинские футболисты уже взяли в руки оружие, среди них даже бывшие звезды киевского «Динамо» и других клубов страны», – сказал Михайличенко