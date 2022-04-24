ЗАВАЦКАЯ: «Когда русские говорят, что им тяжело – это сводит меня с ума»

Украинская теннисистка Катарина Завацкая поделилась эмоциями после субботней атаки на Одессу и прокомментировала санкции от организаторов Уимблдона.



«То, что сегодня произошло в Одессе, это нечто нереальное… Трудно поверить, если честно, что это правда, и принять то, что произошло.



Друзья моих друзей потеряли сегодня семью. Вот так быстро, за секунду. Ракета попала в дом в Одессе, где жили люди. Мама и трехмесячный ребенок погибли... А отец должен был доставать тела [из-под завалов].



Сейчас, когда кто-то с российским паспортом говорит мне, как это тяжело быть русским, какие они бедные. Это сводит меня с ума. Вы не страдаете, вы не бедные. Посмотрите, что происходит. Вам так повезло, что вы можете жить. Что вам не нужно доставать [из-под завалов] тела своей семьи.



Русские и не только они, а все, кто не поддерживает решение Уимблдона, я хотела бы кое-что прояснить. Это все цветочки. Теннис – это цветочки, по сравнению с реальным миром на сегодняшний день. Вы думаете о будущем или о деньгах? Сейчас будущего нет ни у кого.



Поэтому, я думаю, что не играть на Уимблдоне или на каких-то других турнирах, - это ничто. Это ничто. Ребята, это не проблема. Власти хотят так сделать, запретить игрокам выступать, показать миру, что они с Украиной, что они против российского вторжения.



Я знаю, что россияне, если они хотят заговорить и публично показать свою позицию, они, возможно, никогда не смогут вернуть в россию, где их будет ждать тюрьма и они не смогут видеться со своей семьей. Но они могут повидаться с ними на другой территории (в Турции, в Грузии, где угодно). И потом, почему вы хотите возвращаться в страну, которая врет каждый день, убивает людей каждый день, насилует женщин, насилует детей. Там нет будущего, но вы все равно хотите там жить?



Будьте храбрыми. Говорите. Помогайте. Стыдитесь своей страны. Как минимум, смиритесь c санкциями. Не жалуйтесь. Покажите нам, что вы на нашей стороне. Подумайте о 3-месячном ребенке, который не успел ничего увидеть в своей жизни, и сегодня погиб в Одессе», – написала Завацкая в инстаграме.

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