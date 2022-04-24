Игнатенко во втором матче подряд отличился ассистом в составе Бордо

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко вышел в основе «Бордо» на матч 34-го тура чемпионата Франции с «Нантом».



Уже на 6-й минуте встречи 25-летний украинец ассистировал Мбайе Ньянгу, открывшему счет.



Это второе результативное действие для Игнатенко в составе «Бордо» за два последних матча. Он перешел в клуб на правах аренды в январе.

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