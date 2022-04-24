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Бавария продлит контракт с Нойером до 2024 года

Опытный голкипер продолжит выступать за мюнхенской клуб

  • 24.04.2022 16:20
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Бавария продлит контракт с Нойером до 2024 года
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер продолжит выступать за мюнхенский клуб. Контракт 36-летнего футболиста истекает летом 2023 года, но все идет к тому, что немец подпишет новый договор.

Ранее сообщалось, что Мануэль Нойер останется до 2025 года, но по информации журналиста Николо Скиры, вратарь продлит контракт на один год, до конца сезона-2023/24.

Мануэль Нойер играет в «Баварии» с 2011 года.

Источник — твиттер Николо Скиры

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