Бавария продлит контракт с Нойером до 2024 года

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер продолжит выступать за мюнхенский клуб. Контракт 36-летнего футболиста истекает летом 2023 года, но все идет к тому, что немец подпишет новый договор.

Ранее сообщалось, что Мануэль Нойер останется до 2025 года, но по информации журналиста Николо Скиры, вратарь продлит контракт на один год, до конца сезона-2023/24.

Мануэль Нойер играет в «Баварии» с 2011 года.