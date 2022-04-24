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Руслан РОТАНЬ: «Благодарю Рух за помощь в подготовке игроков молодежки»

Наставник сборной Украины U-21 – о ближайших планах

  • 24.04.2022 14:25
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Руслан РОТАНЬ: «Благодарю Рух за помощь в подготовке игроков молодежки»
© УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал, когда соберется его команда, и как «Рух» помогает в подготовке игроков к приезду в расположение украинской «молодежки».

«Мы соберемся примерно 15 мая и приступим к подготовке. Самое главное, что наши футболисты – профессионалы. Кто-то тренируется самостоятельно. Со своей стороны, мы работаем над тем, чтобы обеспечить их тренировочным процессом. Спасибо Козловскому Григорию Петровичу за то, что он согласился взять нескольких футболистов, которые на сегодняшний день не имели возможности тренироваться. Они начнут подготовку с «Рухом», - сказал Ротань.

Источник — Футбол 1/2/3

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