Руслан РОТАНЬ: «Россия напала на мою страну»

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань высказался о начале полномасштабной войны России против Украины.
«Враг напал на мою страну. Россия инициировала полномасштабную войну с нашим народом. Мы должны объединиться и поддержать армию. Правда на нашей стороне! С нами Бог», - написал Ротань.
Источник — Facebook
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