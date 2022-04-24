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ГВАРДИОЛА: «Об Украине начинают забывать, а Зинченко переживает об этом»

Главный тренер «Ман Сити» поддержал украинского футболиста

  • 24.04.2022 14:15
  • 1944 просмотра
  • 2 комментария
ГВАРДИОЛА: «Об Украине начинают забывать, а Зинченко переживает об этом»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Ман Сити» Пеп Гвардиола высказался об украинце Александре Зинченко после победы команды над «Уотфордом» (5:1).

Испанский специалист решил поддержать своего подопечного.

«Прежде всего, это непростой период для Алекса. То, что случилось в его стране, где живут его близкие... Люди уже забывают об Украине, мы перестали говорить о ней, флагов в их поддержку больше нет, а Алекс проживает это каждый день.

Это сложный период для него лично, и он сыграл качественно, отдал голевую передачу. Он всегда сконцентрирован. Его очень ценят в раздевалке», – сказал Гвардиола.

Напомним, Зинченко в этом матче отметился голевой передачей.

Источник — Goal.com

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    GloryUkraine, 24.04.2022 14:49
    +2
    На жаль Гвардіола правий. Світ ніяк не второпає, що якщо рашистів не зупинити зараз, то пуйло піде далі.
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    online
    umnuy2, 24.04.2022 14:59
    +1
    пеп топ, человечище!
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