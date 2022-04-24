ГВАРДИОЛА: «Об Украине начинают забывать, а Зинченко переживает об этом»

Наставник «Ман Сити» Пеп Гвардиола высказался об украинце Александре Зинченко после победы команды над «Уотфордом» (5:1).
Испанский специалист решил поддержать своего подопечного.
«Прежде всего, это непростой период для Алекса. То, что случилось в его стране, где живут его близкие... Люди уже забывают об Украине, мы перестали говорить о ней, флагов в их поддержку больше нет, а Алекс проживает это каждый день.
Это сложный период для него лично, и он сыграл качественно, отдал голевую передачу. Он всегда сконцентрирован. Его очень ценят в раздевалке», – сказал Гвардиола.
Напомним, Зинченко в этом матче отметился голевой передачей.
Источник — Goal.com
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