В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги берлинский «Унион» на выезде обыграл «РБ Лейпциг» со счетом 2:1.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин Беренс (Унион Берлин).
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Свен Мичел (Унион Берлин).
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Юссуф Поульсен (РБ Лейпциг).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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