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31-й тур
Айнтрахт Ф
2 : 2
Хоффенхайм
23.04.2022, FT

Бундеслига. Байер, Унион и Кельн одержали победы

Состоялось пять матчей 31-го тура

  • 23.04.2022 18:50
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Бундеслига. Байер, Унион и Кельн одержали победы
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 31-м туре чемпионата Германии «Байер» разгромил «Гройтер Фюрт» (4:1), «Кельн» обыграл «Арминию» (3:1), а «Унион» переиграл «РБ Лейпциг» (2:1). Еще 2 поединка завершились вничью.

Чемпионат Германии. 31-й тур

«Гройтер Фюрт» – «Байер» – 1:4
Голы: Виллемс, 5 (1:0). Шик, 8 (1:1). Азмун, 18 (1:2). Паулинью, 58 (1:3). Паласиос, 84 (1:4).

«Кельн» – «Арминия» – 3:1
Голы: Ут, 3 (1:0). Хюберс, 33, аг (1:1). Модест, 43 (2:1). Тильман, 86 (3:1).

«РБ Лейпциг» – «Унион» – 1:2
Голы: Поульсен, 46 (1:0). Михель, 86 (1:1). Бехренс, 89 (1:2).

«Фрайбург» – «Боруссия» М – 3:3
Голы: Бенсебаини, 3, пен. (0:1). Эмболо, 13 (0:2). Грифо, 49, пен. (1:2). Гюнтер, 61 (2:2). Линхарт, 80 (3:2). Штиндль, 90+3 (3:3).

«Айнтрахт» – «Хоффенхайм» – 2:2
Голы: Н’Дика, 12, аг (0:1). Н’Дика, 32 (1:1). Камада, 66 (2:1). Рюттер, 78 (2:2).

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

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