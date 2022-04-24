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Вице-президент Ворсклы: «Мы можем забыть о футболе на два-три года»

Олег Лысак высказался о перспективах украинского футбола

  • 24.04.2022 14:01
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Вице-президент Ворсклы: «Мы можем забыть о футболе на два-три года»
© ФК Ворскла. Олег Лысак

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак высказал свое мнение о перспективах начать следующий чемпионат Украины.

«На первом месте сейчас стоит тема достижения мира в Украине. В некоторых частях страны наверняка продолжится военное положение, как это было с 2014 года. Другие области должны переходить к жизни в нормальном русле. Если в течении двух-трех месяцев будет отменено военное положение на определенных участках нашей страны, тогда есть смысл говорить о возможности начала нового футбольного сезона.

Мы должны в активном режиме коммуницировать с УАФ, а они, в свою очередь, с УЕФА. Нужна политическая воля, чтобы футбол в Украине не остановился. Возможно, нас ждет падение и уменьшение бюджетных показателей в разы. При пессимистическом варианте развития событий, нам будет необходимо строить команду на молодых футболистах. Придется терпеть на протяжении трех-четырех лет, пока эти игроки встанут на ноги. После этого уровень футбола может вернуться к прежнему. Если мы не начнем новый чемпионат, то мы должны забыть о футболе минимум на два-три года», - сказал Лысак.

Источник — Футбол 1/2/3

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