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ДЕ ДЗЕРБИ: «Мудрик готов играть в любом чемпионате»

Наставник «Шахтера» – о талантливом украинце

  • 24.04.2022 13:24
  • 282 просмотра
  • 1 комментарий
ДЕ ДЗЕРБИ: «Мудрик готов играть в любом чемпионате»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал готовность полузащитника «горняков» Михаила Мудрика к АПЛ. Ранее сообщалось, что игрок может перейти в английский «Брентфорд». 

«Мудрик, Бондаренко, Судаков, Бондарь, Трубин, Конопля – это молодые футболисты, которыми клуб может гордиться.

Когда я приехал сюда в прошлом июне, для меня было важно, каким «Шахтер» будет в будущем. Потому что, когда закончат карьеру Пятов, Степаненко, Кривцов, Марлос, Алан Патрик, мы должны быть готовы к этому и продолжать играть с сильными игроками. И мы нашли этих сильных игроков в очень короткие сроки.

Мудрик может играть в любом чемпионате. Несколько дней назад я говорил с Сергеем Палкиным, и то, что я сказал вам, сказал и ему. Его приоритетом остается «Шахтер», но если чемпионата не будет и мы продолжим находиться в таком же положении, когда ничего неизвестно, то на будущее нужно искать новую команду.

В таком случае, я хотел бы помочь «Шахтеру», продать футболистов в новую команду. Но эти трансферы должны иметь правильную цену. Я считаю, что другие клубы не могут просто воспользоваться положением из-за войны и забрать этих игроков за гроши. 

Я сказал Палкину, что я хотел взять 7-9 игроков, украинцев и бразильцев. Потому, что это очень сильные футболисты, и они могут играть в любом чемпионате», - сказал Де Дзерби.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
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    online
    Maks Maks, 24.04.2022 13:33
    -1
    Така ж історія, як з голден боєм - Вітією Коваленко. Його вже в Реал продавали, а по факту впіхнулі в ФК Пріправа за 300тисяч
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