ДЕ ДЗЕРБИ: «Мудрик готов играть в любом чемпионате»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал готовность полузащитника «горняков» Михаила Мудрика к АПЛ. Ранее сообщалось, что игрок может перейти в английский «Брентфорд».

«Мудрик, Бондаренко, Судаков, Бондарь, Трубин, Конопля – это молодые футболисты, которыми клуб может гордиться.

Когда я приехал сюда в прошлом июне, для меня было важно, каким «Шахтер» будет в будущем. Потому что, когда закончат карьеру Пятов, Степаненко, Кривцов, Марлос, Алан Патрик, мы должны быть готовы к этому и продолжать играть с сильными игроками. И мы нашли этих сильных игроков в очень короткие сроки.

Мудрик может играть в любом чемпионате. Несколько дней назад я говорил с Сергеем Палкиным, и то, что я сказал вам, сказал и ему. Его приоритетом остается «Шахтер», но если чемпионата не будет и мы продолжим находиться в таком же положении, когда ничего неизвестно, то на будущее нужно искать новую команду.

В таком случае, я хотел бы помочь «Шахтеру», продать футболистов в новую команду. Но эти трансферы должны иметь правильную цену. Я считаю, что другие клубы не могут просто воспользоваться положением из-за войны и забрать этих игроков за гроши.

Я сказал Палкину, что я хотел взять 7-9 игроков, украинцев и бразильцев. Потому, что это очень сильные футболисты, и они могут играть в любом чемпионате», - сказал Де Дзерби.