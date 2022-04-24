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Андрей ПЯТОВ: «Мы не получаем зарплату в Шахтере. Все по закону»

Клуб приостановил контракты игроков

  • 24.04.2022 13:16
  • 773 просмотра
  • 2 комментария
Андрей ПЯТОВ: «Мы не получаем зарплату в Шахтере. Все по закону»
© ФК Шахтер. Андрей Пятов

Вратарь Шахтера Андрей Пятов рассказал, как донецкий клуб функционирует во время войны с россией.

«Мы не получаем заработную плату. С нами приостановили контракты на три месяца. Все официально, по рекомендации УЕФА. Клуб действует по футбольному закону. Все понимают ситуацию. Никто у нас зарплату не забирает, она будет. Мы надеемся на лучшее, верим. Сейчас мы полностью обеспечиваем себя сами. И помогаем друг другу, потому что у нас есть и персонал, и молодые игроки. Персоналу клуб помогает отдельно. У них другие зарплаты, потому есть такая возможность.

Мы создали небольшой командный фонд, все нуждающиеся могут взять из этого фонда, чтобы, например, оплатить квартиру. Это касается и персонала, и игроков», – сказал Пятов.

Источник — Люкс ФМ

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Энди Мир, 24.04.2022 14:17
    0
    Maks Maks, 24.04.2022 13:25
    А Поворознюк казав, що платить футболістам 30% зарплатні. І теж по закону. У кожного бандюгана свої закони
    Пятову шо с#издіть шо з сєпарами сфоткаться - один хєр. Все вони там отримують. Рінах стільки накрав,що ще 1000 років зможе платити ці копійки всяким пятовим.
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    online
    Maks Maks, 24.04.2022 13:25
    -1
    А Поворознюк казав, що платить футболістам 30% зарплатні. І теж по закону. У кожного бандюгана свої закони
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