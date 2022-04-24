Андрей ПЯТОВ: «Мы не получаем зарплату в Шахтере. Все по закону»

Вратарь Шахтера Андрей Пятов рассказал, как донецкий клуб функционирует во время войны с россией.

«Мы не получаем заработную плату. С нами приостановили контракты на три месяца. Все официально, по рекомендации УЕФА. Клуб действует по футбольному закону. Все понимают ситуацию. Никто у нас зарплату не забирает, она будет. Мы надеемся на лучшее, верим. Сейчас мы полностью обеспечиваем себя сами. И помогаем друг другу, потому что у нас есть и персонал, и молодые игроки. Персоналу клуб помогает отдельно. У них другие зарплаты, потому есть такая возможность.

Мы создали небольшой командный фонд, все нуждающиеся могут взять из этого фонда, чтобы, например, оплатить квартиру. Это касается и персонала, и игроков», – сказал Пятов.