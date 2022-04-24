«Аталанта» обыграла «Венецию» в матче 34-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 3:1.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Домен Чрнигой (Венеция).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
Источник — Sport.ua
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