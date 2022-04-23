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Коваленко не помог Специи, Аталанта без Малиновского прервала серию неудач

«Аталанта» вернулась к победам

  • 23.04.2022 17:58
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Коваленко не помог Специи, Аталанта без Малиновского прервала серию неудач
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче очередного тура чемпионата Италии «Аталанта» победила «Венецию» со счетом 3:1. Для команды Гасперини это первая победа в шести последних встречах.

Хавбек Руслан Малиновский не играл из-за травмы.

В другой встрече «Специя» уступила «Торино» 1:2. Виктор Коваленко провел на поле весь матч.

Чемпионат Италии. 34-й тур

Торино - Специя 2:1
Голы: Лукич, 4, 69 - Манай, 90+7

Венеция - Аталанта 1:3
Голы: Чрнигой, 81 - Пашалич, 44, Сапата, 47, Муриэль, 63

Источник — Sport.ua

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