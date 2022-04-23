Коваленко не помог Специи, Аталанта без Малиновского прервала серию неудач

В матче очередного тура чемпионата Италии «Аталанта» победила «Венецию» со счетом 3:1. Для команды Гасперини это первая победа в шести последних встречах.
Хавбек Руслан Малиновский не играл из-за травмы.
В другой встрече «Специя» уступила «Торино» 1:2. Виктор Коваленко провел на поле весь матч.
Чемпионат Италии. 34-й тур
Торино - Специя 2:1
Голы: Лукич, 4, 69 - Манай, 90+7
Венеция - Аталанта 1:3
Голы: Чрнигой, 81 - Пашалич, 44, Сапата, 47, Муриэль, 63
Источник — Sport.ua
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