В поединке 34-го тура итальянской Серии А «Интер» обыграл «Рому» со счетом 3:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Генрих Мхитарян (Рома).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Марцело Брозович (Интер Милан).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Интер Милан).
Источник — Sport.ua
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