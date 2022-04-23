Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Интер вернулся на первое место, обыграв Рому

«Нерадзурри» уверенно разобрались с «волками»

  • 23.04.2022 21:13
  • 168 просмотров
  • 0 комментариев
Интер вернулся на первое место, обыграв Рому
© Getty Images/Global Images Ukraine

В центральном поединке 34-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» на своем поле уверенно разобрался дома с «Ромой».

Голы Дамфриса и Брозовича до перерыва, а также Мартинеса в дебюте второго тайма принесли «нерадзурри» комфортный перевес над гостями из Рима.

Чемпионат Италии. 34-й тур

«Интер» – «Рома» – 3:1
Голы: Дамфрис, 30 (1:0). Брозович, 40 (2:0). Мартинес, 52 (3:0). Мхитарян, 85 (3:1).

В таблице Серии А «Интер», имея 72 очка, вернулся на первое место, опережая «Милан» на один пункт. «Рома» занимает 5-ю позицию с 58 пунктами.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности