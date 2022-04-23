Интер вернулся на первое место, обыграв Рому

В центральном поединке 34-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» на своем поле уверенно разобрался дома с «Ромой».

Голы Дамфриса и Брозовича до перерыва, а также Мартинеса в дебюте второго тайма принесли «нерадзурри» комфортный перевес над гостями из Рима.

Чемпионат Италии. 34-й тур

«Интер» – «Рома» – 3:1

Голы: Дамфрис, 30 (1:0). Брозович, 40 (2:0). Мартинес, 52 (3:0). Мхитарян, 85 (3:1).

В таблице Серии А «Интер», имея 72 очка, вернулся на первое место, опережая «Милан» на один пункт. «Рома» занимает 5-ю позицию с 58 пунктами.