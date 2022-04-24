Решила серия пенальти. Бетис стал обладателем Кубка Испании

«Бетис» стал обладателем Кубка Испании. В финальном противостоянии «зелено-белые» одолели «Валенсию».
Команды обменялись голами в первом тайме. Ничейный счет более не изменился ни в основное, ни в дополнительное время.
В серии послематчевых пенальти все решил один неточный удар, который нанес Юнус Мусах из «Валенсии».
Кубок Испании. Финал.
«Бетис» – «Валенсия» – 1:1 (по пенальти – 5:4)
Голы: Иглесиас (11) – Дуро (30).
«Бетис»: Браво, Бельерин, Бартра, Песселья, Морено (Миранда, 105), Каналес (Тельо, 111), Вильям Карвалью (Гуардадо, 102), Родригес, Хуанми (Хоакин, 86), Фекир (Руибаль, 111), Иглесиас (Виллиан Жозе, 102).
«Валенсия»: Мамардашвили, Фулькье (Мусах, 100), Габриэл Паулиста, Альдерете, Диакаби, Гайя, Гильямон (Рачич, 85), Солер, Мориба (Коррейя, 79), Гедеш, Дуро (Хиль, 85).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.