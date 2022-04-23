Леонид КУЧУК: «Происходящее в Украине – геноцид»

Главный тренер Руха Леонид Кучук не смог сдержать эмоции, когда рассказывал о войне.

«Я уже давно принял решение, что буду жить в Украине, буду ее защищать и умру здесь, чего бы мне это ни стоило.

Как и все украинцы, я прячусь в подвалах, хожу туда и ночью. Я – белорус, но меня многое связывает с Украиной. Во Львове похоронены моя родная тетя, дядя и сестра. Моя жена – украинка, ее отец украинец, он из Карловки под Полтавой. Сейчас ее дядя и двоюродный брат воюют.

Не могу сдержать слез, ведь считаю, что происходящее в Украине – это на самом деле геноцид», - сказал Кучук.