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Леонид КУЧУК: «Футбол должен помогать людям верить в светлое будущее»

Сильные слова от наставника «Руха»

  • 22.04.2022 18:20
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Леонид КУЧУК: «Футбол должен помогать людям верить в светлое будущее»
© ФК Рух. Леонид Кучук

Главный тренер львовского «Руха» Леонид высказался о роли и будущем украинского футбола после войны.

«Сейчас приходит новое поколение футболистов, воспитанное на желании играть в футбол, а на стадионы пойдут очень много болельщиков. Их дети пойдут в детские футбольные школы, и украинский футбол будет бурно развиваться. 

Футбол должен помогать людям жить и идти дальше, развиваться, учиться, верить в светлое будущее и в наших детей. Это наше будущее. Не могу сдержать слез, ведь считаю, что то, что происходит в Украине - это, на самом деле, геноцид», - сказал Кучук.

Источник — Футбол 1/2/3

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