Леонид КУЧУК: «Буду жить в Украине, защищать её и умру здесь»

Главный тренер львовского «Руха» Леонид Кучук рассказал, что его связывает с Украиной и где он планирует жить после войны.
«Я уже давно принял решение, что буду жить в Украине, буду ее защищать и умру здесь, чего бы мне это ни стоило. Как и все украинцы, я прячусь в подвалах, хожу туда и ночью. Я - белорус, но меня многое связывает с Украиной. Во Львове похоронена моя родная тетя, дядя и сестра. Моя жена – украинка, а ее отец, тоже украинец, он из Карловки, что под Полтавой. Сейчас ее дядя и двоюродный брат воюют», - сказал Кучук.
Источник — Футбол 1/2/3
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