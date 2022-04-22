Леонид КУЧУК: «Буду жить в Украине, защищать её и умру здесь»

Главный тренер львовского «Руха» Леонид Кучук рассказал, что его связывает с Украиной и где он планирует жить после войны.

«Я уже давно принял решение, что буду жить в Украине, буду ее защищать и умру здесь, чего бы мне это ни стоило. Как и все украинцы, я прячусь в подвалах, хожу туда и ночью. Я - белорус, но меня многое связывает с Украиной. Во Львове похоронена моя родная тетя, дядя и сестра. Моя жена – украинка, а ее отец, тоже украинец, он из Карловки, что под Полтавой. Сейчас ее дядя и двоюродный брат воюют», - сказал Кучук.