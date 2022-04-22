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Леонид КУЧУК: «Буду жить в Украине, защищать её и умру здесь»

Наставник «Руха» любит нашу страну всей душой

  • 22.04.2022 14:32
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Леонид КУЧУК: «Буду жить в Украине, защищать её и умру здесь»
© ФК Заря Луганск. Леонид Кучук

Главный тренер львовского «Руха» Леонид Кучук рассказал, что его связывает с Украиной и где он планирует жить после войны.

«Я уже давно принял решение, что буду жить в Украине, буду ее защищать и умру здесь, чего бы мне это ни стоило. Как и все украинцы, я прячусь в подвалах, хожу туда и ночью. Я - белорус, но меня многое связывает с Украиной. Во Львове похоронена моя родная тетя, дядя и сестра. Моя жена – украинка, а ее отец, тоже украинец, он из Карловки, что под Полтавой. Сейчас ее дядя и двоюродный брат воюют», - сказал Кучук.

Источник — Футбол 1/2/3

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