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Зинченко получил третью лучшую оценку в Ман Сити. У Жезуса - 10 баллов

У Зинченко - 7,7

  • 23.04.2022 20:52
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Зинченко получил третью лучшую оценку в Ман Сити. У Жезуса - 10 баллов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Аналитический портал Whoscored оценил матч «Манчестер Сити» - «Уотфорд», который завершился победой хозяев со счетом 5:1.

Эксперты поставили Александру Зинченко высокие 7,7 баллов - третий результат в команде. Украинец успел сделать одну результативную передачу.

Самую высокую из возможных оценок получил форвард Габриэль Жезус, оформивший четыре гола. У него 10 баллов.

Источник — Sport.ua

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