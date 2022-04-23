Зинченко получил третью лучшую оценку в Ман Сити. У Жезуса - 10 баллов

Аналитический портал Whoscored оценил матч «Манчестер Сити» - «Уотфорд», который завершился победой хозяев со счетом 5:1.
Эксперты поставили Александру Зинченко высокие 7,7 баллов - третий результат в команде. Украинец успел сделать одну результативную передачу.
Самую высокую из возможных оценок получил форвард Габриэль Жезус, оформивший четыре гола. У него 10 баллов.
Источник — Sport.ua
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