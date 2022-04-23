Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я вынужден был покинуть Украину»

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби высказался о вторжении россии в Украину.

– Мне очень сложно говорить про это, потому что я из другой страны. Но, я могу просто говорить о том, что я сам видел. А видел я, что была одна мирная страна и другая страна, которая на неё напала. Одна страна, где я познакомился только с хорошими людьми и другая страна, которая атаковала этих людей.

Сейчас мы можем говорить, что это больше, чем просто война. Мы очень давно не видели такого террора против мирных людей. Мы давно не видели, чтобы одна страна так хотела захватить другую.

Я могу сказать, что сейчас я тоже очень страдаю, потому что я много получил от украинского народа. Я понял, насколько вы гордые, насколько вы хорошо относились к нам. Я много чего взял от вас.

И тоже, как и вы, был вынужден покинуть Киев, покинуть Украину и уехать без ничего: без одежды, без авто, без своего ноутбука, где хранится вся моя работа за последние 10 лет. То есть меня и мой штаб фактически заставили покинуть страну, и виноват в этом только криминал. Один криминал.

– Кто этот один криминал?

– Конечно, всем понятно, что это путин и россия. Они не оставили мне выбора – только покинуть Украину. И поймите, что это тоже разрушает мою жизнь, - сказал Де Дзерби.