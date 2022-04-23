Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Ринат Ахметов – настоящий мужчина с большим сердцем»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби в эксклюзивном интервью в программе «Денисов Time. Война» высказался о президенте клуба Ринате Ахметове.

«Я никогда не сомневался, что президент может настолько хорошо помочь украинцам, у него большое сердце. Что мне понравилось в Ринате Леонидовиче, так это то, что когда началась война, он сразу занял позицию. Обычно такие серьезные люди и бизнесмены не принимают такую ​​важную позицию, а здесь - наоборот. И я в нем это ценю, он настоящий мужчина», - сказал Де Дзерби.