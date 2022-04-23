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Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Ринат Ахметов – настоящий мужчина с большим сердцем»

Наставник «Шахтера» сделал много комплиментов президенту клуба

  • 23.04.2022 17:24
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  • 1 комментарий
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Ринат Ахметов – настоящий мужчина с большим сердцем»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби в эксклюзивном интервью в программе «Денисов Time. Война» высказался о президенте клуба Ринате Ахметове.

«Я никогда не сомневался, что президент может настолько хорошо помочь украинцам, у него большое сердце. Что мне понравилось в Ринате Леонидовиче, так это то, что когда началась война, он сразу занял позицию. Обычно такие серьезные люди и бизнесмены не принимают такую ​​важную позицию, а здесь - наоборот. И я в нем это ценю, он настоящий мужчина», - сказал Де Дзерби.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
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    Ретро Футбол, 23.04.2022 18:07 (изменен)
    0
    Понятное дело. Все в шоке от того, сколько рыжий платит зебре, что бы она не убежала за своим зоопарком. Кстати, зебра про яйца любит рассказывать, или хозяин не одобряет подобные разговоры?
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