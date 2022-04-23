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ДЕ ДЗЕРБИ: Не мог представить, что в Мариуполе будут происходить такие вещи

Наставник «Шахтера» в ужасе от того, что оккупанты сделали с прекрасным украинским городом

  • 23.04.2022 16:26
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ДЕ ДЗЕРБИ: Не мог представить, что в Мариуполе будут происходить такие вещи
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби высказался о сложной ситуации в Мариуполе, который оккупанты продолжают стирать с лица земли.

«Никто не мог представить, когда мы общались в начале февраля, что сейчас, в конце апреля, у них могут происходить такие вещи. И на сегодняшний день до сих пор такое состояние», - сказал Де Дзерби.

Источник — Футбол 1/2/3

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