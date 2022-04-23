ДЕ ДЗЕРБИ: Не мог представить, что в Мариуполе будут происходить такие вещи

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби высказался о сложной ситуации в Мариуполе, который оккупанты продолжают стирать с лица земли.

«Никто не мог представить, когда мы общались в начале февраля, что сейчас, в конце апреля, у них могут происходить такие вещи. И на сегодняшний день до сих пор такое состояние», - сказал Де Дзерби.