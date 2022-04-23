ЦУРЕНКО: «Жалею, что не замечала разницу между украинцами и россиянами»

Украинская теннисистка Леся Цуренко отреагировала на заявление российского теннисиста Андрея Рублева, в котором он высказался о решении организаторов Уимблдона запретить спортсменам из рф и беларуси участвовать в турнире.



«Этого человека не интересует, что происходит в его собственной стране. Вообще. Его также не интересует, что происходит в соседней стране. Впечатляет.



Какая между нашими государствами и народами пропасть, которую я так давно не замечала! Я так сожалею об этом. Я была слепа», – написала Цуренко в инстаграме.

Отметим, что с 2014 года Цуренко шесть раз играла на турнирах WTA в москве.