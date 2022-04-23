Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

ЦУРЕНКО: «Жалею, что не замечала разницу между украинцами и россиянами»

Леся призналась, что была слепа в этом вопросе

  • 23.04.2022 16:16
  • 502 просмотра
  • 0 комментариев
ЦУРЕНКО: «Жалею, что не замечала разницу между украинцами и россиянами»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко отреагировала на заявление российского теннисиста Андрея Рублева, в котором он высказался о решении организаторов Уимблдона запретить спортсменам из рф и беларуси участвовать в турнире.  
 
«Этого человека не интересует, что происходит в его собственной стране. Вообще. Его также не интересует, что происходит в соседней стране. Впечатляет.
 
Какая между нашими государствами и народами пропасть, которую я так давно не замечала! Я так сожалею об этом. Я была слепа», – написала Цуренко в инстаграме.

Отметим, что с 2014 года Цуренко шесть раз играла на турнирах WTA в москве.

Источник — Twitter

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности