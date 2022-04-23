18-летний Алькарас дебютирует в первой десятке рейтинга ATP

Испанский теннисист Карлос Алькарас благодаря выходу в полуфинал грунтового турнира ATP 500 в Барселоне обеспечил себе дебют в первой десятке мирового рейтинга со следующей недели.
Испанец станет самым молодым игроком десятки.
В текущем сезоне Алькарас выиграл титулы в Рио и Майами, добыв 21 победу в 24 матчах.
Источник — Sport.ua
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