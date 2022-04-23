Олег БЛОХИН: «россия как страна для меня не существует»

Легендарный украинский футболист и тренер Олег Блохин высказался по поводу войны с россией и заявил, что не собирается покидать Киев:

«Никогда не собирался никуда уезжать, я здесь родился. То, что произошло, не вписывается ни в какие рамки. Когда надо мной летают снаряды, а буквально за 200 метров сгорает дом, то понимаешь, что в этой жизни что-то происходит неправильно.

Я считаю, что агрессию россии, которая сейчас происходит в Украине, надо заканчивать. Думаю, что мы победим в этой борьбе. Жизнь поменялась очень серьезно. И не только у меня, а, наверное, у всех людей. Я сказал, что я никуда не уеду и буду здесь. И никогда не покину свой город.

Наверное, россияне для меня существуют. Но россия как страна - нет. Потому что эта агрессия для меня неприемлема ни в каких условиях. Думаю, что мы победим, по-другому не может быть.

То, что мы возродимся - это сто процентов. А потом возродится и футбол. Я не представляю, чтобы в Киеве и нашей стране не было футбола. Будет страна, будет футбол, будет жизнь и все будет хорошо, я в это верю. Наша страна никуда не денется, я себе даже такого не представляю».

Ранее Блохин оценил шансы сборной Украины выйти на ЧМ-2022.