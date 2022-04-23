Олег БЛОХИН: «Сказал сборной, что хотел бы в Катар съездить»

Легендарный украинский футболист и тренер Олег Блохин поделился своим мнением по поводу шансов сборной Украины выйти на ЧМ-2022:

«Конечно, ситуация сложная. Но я думаю, что сборная должна подготовиться, как бы не развивались события. УЕФА делает очень большое дело, помогает сборной Украины. Поэтому, думаю, все будет хорошо. Футболисты не играют, какие будут товарищеские игры — не знаю, сложно сказать. Практики нет, но, я думаю, что когда сборная соберется, у нее будет время. И за счет этих игр и подготовки можно все наладить.

Когда команда собиралась, я сказал, что хотел бы в Катар съездить, я там никогда не был. Поэтому вы, ребята, постарайтесь. Думаю, что все будет хорошо, как бы не было тяжело. С шотландскими командами сложно играть. Даже если мы пройдем Шотландию, дальше будет Уэльс, но верю, что все будет хорошо, по-другому не может быть. Мы же всегда выходим с первого места, значит здесь тоже должны бороться».