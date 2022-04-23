Бэйл может продолжить карьеру в МЛС

Контракт Гарета Бэйла с «Реалом» истекает в конце сезона. Валлийский вингер может продолжить свою карьеру в МЛС.

«Ди-Си Юнайтед» начал вести переговоры с Бэйлом еще несколько месяцев назад. Клуб готов платить 32-летнему валлийцу больше, чем платил Уэйну Руни в 2018 году.

В нынешнем сезоне Бэйл провел за «Реал» всего 7 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Ранее появлялась информация о том, что Бэйл завершит карьеру, если Уэльс не выйдет на ЧМ-2022.