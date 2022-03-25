Бэйл завершит карьеру, если Уэльс не выйдет на ЧМ-2022

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл завершит карьеру, если сборная Уэльса не выйдет на чемпионат мира-2022. Об этом сообщают испанские СМИ.

Бэйл неоднократно задумывался о завершении карьеры по ходу нынешнего сезона. Его контракт с «Реалом» истекает ближайшим летом.

Таким образом, шанс отправить Бэйла на пенсию может иметь сборная Украины, если обыграет Шотландию в своем полуфинальном матче плей-офф. Он был перенесен на июнь из-за войны.

Сам Бэйл сделал дубль в матче с Австрией и помог Уэльсу победить 2:1.