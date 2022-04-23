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Долгополов раскритиковал российского теннисиста Рублева, поймав его на лжи

Александр высказал все, что думает о позиции российских спортсменов

  • 23.04.2022 12:59
  • 1321 просмотр
  • 1 комментарий
Долгополов раскритиковал российского теннисиста Рублева, поймав его на лжи
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Долгополов

Бывший лидер украинского тенниса Александр Долгополов поймал на лжи восьмую ракетку мира Андрей Рублева, который ранее прокомментировал решение организаторов Уимблдона запретить спортсменам из рф и беларуси участвовать в турнире.  
 
«Заявление Рублева – идеальный пример, почему LTA приняла совершенно правильное решение. Он делает то же самое, что и его президент и российская пропаганда каждый день – врет! «Я ничего не знаю, не читаю новости, не слежу, не образован». Ложь.
 
Рублев играл пару с украинцем за 10 дней до начала большой войны, может пообщаться с любым украинцем на турнирах. И да, конечно, он все знает – с учетом того, что он написал на камеру в первые дни войны.
 
Мы тогда не поняли, значит ли это, что Украина должна сдаться, и надеялись, что он объяснит. Но, конечно, он ничего больше не сказал. Андрей, хочешь узнать, что происходит? Загугли одно слово – «Буча». И, конечно, у тебя есть мои контакты – спрашивай, я все покажу.
 
Ваша страна устроила в Украине геноцид. Это подтвердили лидеры США и Канады, Латвия и Эстония уже закрепили это на законодательном уровне. Остальные тоже последуют их примеру. И после рассказов про то, что он ничего не знает, что он слепой и необразованный, он начинает объяснять, что это не поможет, говорить про дискриминацию и демократию.
 
Секунду, мы думали, ты необразованный, не разбираешься в политике, не знаешь таких умных слов? Если ты ничего не знаешь и не следишь, то почему ты готов отдать призовые? И каким семьям и детям ты хочешь помочь? Семьям российских солдат? Уверен, они тоже пострадали. Говори точнее и старайся говорить правду.
 
Хочешь быть первым в спорте, кто пожертвует? Не получится. Роджер Федерер уже пожертвовал $500 тысяч, «Джетс» – миллион долларов, Бекхэм – миллион фунтов, Премьер-лига – миллион фунтов, «Реал Мадрид» – миллион долларов, НАСКАР – миллион патронов. И этот список можно продолжать.
 
Поэтому, пожалуйста, лучше просто ничего не говорить, чем пытаться лгать, как это делает ваше правительство, только для того, чтобы сохранить свою привычную жизнь. Потому что здесь ваша страна массово насилует детей и женщин, стреляет в затылок связанным людям и ведет себя как варвары.
 
К сожалению, твоя речь полна лицемерия и лжи. ATP и WTA не должны освещать такое поведение. Если россияне и белорусы хотят говорить, то говорите правду, а не ложь. Спасибо всему миру за поддержку. Обнимаю из Киева, Украина», – написал Долгополов в твиттере.

Источник — Twitter

(11 голосов)

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Комментарии
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    online
    Александр Ад, 23.04.2022 13:04
    +3
    достойна відповідь!
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