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Ральф РАНГНИК: «Выглядит так, что Погба не продлит контракт»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» станет свободным агентом

  • 23.04.2022 11:07
  • 271 просмотр
  • 1 комментарий
Ральф РАНГНИК: «Выглядит так, что Погба не продлит контракт»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подтвердил информацию о том, что Поль Погба, скорее всего, покинет команду в конце сезона:

«Сейчас все выглядит так, что Погба не продлит контракт. Не знаю, возможно, клуб или Эрик тен Хаг не хотят, чтобы контракт был продлен. Я не знаю. Скорее всего, Погба не будет в МЮ в следующем сезоне».

Ранее сообщалось о том, что из-за травмы Погба может больше не сыграть за МЮ.

Источник — Manchester Evening News

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    GloryUkraine, 23.04.2022 12:28
    +2
    Скільки Погба у МЮ, стільки він звідти і збирається піти. Та він практично ніколи як слід за МЮ і не грав. Як не срачка, то болячка.
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