Ральф РАНГНИК: «Выглядит так, что Погба не продлит контракт»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подтвердил информацию о том, что Поль Погба, скорее всего, покинет команду в конце сезона:

«Сейчас все выглядит так, что Погба не продлит контракт. Не знаю, возможно, клуб или Эрик тен Хаг не хотят, чтобы контракт был продлен. Я не знаю. Скорее всего, Погба не будет в МЮ в следующем сезоне».

Ранее сообщалось о том, что из-за травмы Погба может больше не сыграть за МЮ.