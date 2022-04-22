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Погба больше не сыграет за Манчестер Юнайтед

Французский хавбек травмировался

  • 22.04.2022 17:59
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Погба больше не сыграет за Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, вероятно, уже провел свой последний матч за команду.

Напомним, француз вышел в стартовом составе матча 30-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:4), но получил травму и был заменен уже на 10-й минуте.

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что Погба, вероятно, больше не сыграет за команду в сезоне-2021/22.

Контракт Поля с «МЮ» истекает в июне, и, с большой долей вероятности, футболист покинет манкунианский клуб на правах свободного агента.

Источник — FourFourTwo

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