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Маттеус раскритиковал руководство Баварии за ситуацию с Левандовски

Чемпионы Германии могут потерять своего лидера

  • 23.04.2022 09:46
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Маттеус раскритиковал руководство Баварии за ситуацию с Левандовски
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Контракт Роберта Левандовски с «Баварией» истекает летом 2023 года, из-за чего польский форвард может покинуть клуб нынешним летом. Легенда «Баварии» Лотар Маттеус раскритиковал руководство клуба за то, что оно допустило такую ситуацию:

«Я бы продлил контракт с Левандовским гораздо раньше, и «Баварии» необходимо было это сделать. Если у вас есть шанс сохранить у себя такого игрока, то вы должны сделать для этого всё возможное.

Я смотрю не на возраст, а на результативность игрока. Если бы в команде было четыре-пять таких футболистов, то ещё можно подумать, кто из них вам пригодится. Но на Левандовского всегда будет целая очередь из команд.

За последнее десятилетие Роберт провёл 95% игр на одинаково высоком уровне. Одна из причин того, что «Дортмунд» лихорадит в этом сезоне, – они полагаются на то, что их звёзды всегда будут на пике, а это не так».

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