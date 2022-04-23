Маттеус раскритиковал руководство Баварии за ситуацию с Левандовски

Контракт Роберта Левандовски с «Баварией» истекает летом 2023 года, из-за чего польский форвард может покинуть клуб нынешним летом. Легенда «Баварии» Лотар Маттеус раскритиковал руководство клуба за то, что оно допустило такую ситуацию:
«Я бы продлил контракт с Левандовским гораздо раньше, и «Баварии» необходимо было это сделать. Если у вас есть шанс сохранить у себя такого игрока, то вы должны сделать для этого всё возможное.
Я смотрю не на возраст, а на результативность игрока. Если бы в команде было четыре-пять таких футболистов, то ещё можно подумать, кто из них вам пригодится. Но на Левандовского всегда будет целая очередь из команд.
За последнее десятилетие Роберт провёл 95% игр на одинаково высоком уровне. Одна из причин того, что «Дортмунд» лихорадит в этом сезоне, – они полагаются на то, что их звёзды всегда будут на пике, а это не так».
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