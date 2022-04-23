Реал согласовал новый контракт с Модричем

«Реал» согласовал условия нового контракта с Лукой Модричем. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Нынешний контракт с Модричем рассчитан до конца текущего сезона. Срок действия нового соглашения – до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне на счету Модрича 3 гола и 9 ассистов в 38 матчах за «Реал» во всех турнирах.