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Реал согласовал новый контракт с Модричем

Соглашение рассчитано еще на год

  • 23.04.2022 09:29
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Реал согласовал новый контракт с Модричем
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

«Реал» согласовал условия нового контракта с Лукой Модричем. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Нынешний контракт с Модричем рассчитан до конца текущего сезона. Срок действия нового соглашения – до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне на счету Модрича 3 гола и 9 ассистов в 38 матчах за «Реал» во всех турнирах.

Источник — твиттер Фабрицио Романо

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