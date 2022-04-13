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Реал намерен продлить контракт с Модричем

Нынешнее соглашение истекает в конце сезона

  • 13.04.2022 18:36
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Реал намерен продлить контракт с Модричем
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Руководство «Реала» планирует продлить контракт с лидером команды Лукой Модричем. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Нынешнее соглашение истекает в конце нынешнего сезона, но обе стороны заинтересованы в его продлении. Переговоры с Модричем, а также с Винисиусом Жуниором, запланированы на май.

В нынешнем сезоне на счету 36-летнего Модрича 3 гола и 9 ассистов в 37 матчах за «Реал» во всех турнирах. Вчера хорват отличился роскошным ассистом в матче против «Челси».

Источник — твиттер Фабрицио Романо

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