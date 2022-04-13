Реал намерен продлить контракт с Модричем

Руководство «Реала» планирует продлить контракт с лидером команды Лукой Модричем. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Нынешнее соглашение истекает в конце нынешнего сезона, но обе стороны заинтересованы в его продлении. Переговоры с Модричем, а также с Винисиусом Жуниором, запланированы на май.

В нынешнем сезоне на счету 36-летнего Модрича 3 гола и 9 ассистов в 37 матчах за «Реал» во всех турнирах. Вчера хорват отличился роскошным ассистом в матче против «Челси».