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ВИДЕО. Земля-воздух. Модрич выдал феноменальный ассист в матче с Челси

Лука спас мадридский клуб от позора

  • 13.04.2022 00:04
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ВИДЕО. Земля-воздух. Модрич выдал феноменальный ассист в матче с Челси
© screenshot

Полузащитник «Реала» Лука Модрич отметился невероятной голевой передачей в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси».
 
При счете 0:3 хорват сумел внешней стороной стопы идеально выкрутить мяч, послав его точно на Родриго.
 
Благодаря этому голу мадридский клуб сумел перевести матч в дополнительное время. Первая встреча завершилась в пользу мадридцев с аналогичным счетом.

Источник — Sport.ua

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