ВИДЕО. Земля-воздух. Модрич выдал феноменальный ассист в матче с Челси

Полузащитник «Реала» Лука Модрич отметился невероятной голевой передачей в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси».



При счете 0:3 хорват сумел внешней стороной стопы идеально выкрутить мяч, послав его точно на Родриго.



Благодаря этому голу мадридский клуб сумел перевести матч в дополнительное время. Первая встреча завершилась в пользу мадридцев с аналогичным счетом.

👀This angle of Luka Modric’s assist is EVERYTHING!🔥



pic.twitter.com/SXbDAdFEKi — SPORF (@Sporf) April 12, 2022