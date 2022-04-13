ВИДЕО. Земля-воздух. Модрич выдал феноменальный ассист в матче с Челси

Полузащитник «Реала» Лука Модрич отметился невероятной голевой передачей в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси».
При счете 0:3 хорват сумел внешней стороной стопы идеально выкрутить мяч, послав его точно на Родриго.
Благодаря этому голу мадридский клуб сумел перевести матч в дополнительное время. Первая встреча завершилась в пользу мадридцев с аналогичным счетом.
👀This angle of Luka Modric’s assist is EVERYTHING!🔥— SPORF (@Sporf) April 12, 2022
pic.twitter.com/SXbDAdFEKi
Источник — Sport.ua
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