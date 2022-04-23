Эрик ТЕН ХАГ: «Роналду? Я не изменю свое видение»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, как планирует сотрудничать со звездным форвардом Криштиану Роналду:

«Я останусь собой в этом плане. Я не изменю свое видение. Я скажу им их задачи, и если игроки не выполнят эти задачи, они об этом узнают от меня, кем бы они ни были».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Роналду не входит в планы тен Хага.