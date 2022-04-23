Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Эрик ТЕН ХАГ: «Роналду? Я не изменю свое видение»

Новый тренер «Манчестер Юнайтед» - о планах по работе в клубе

  • 23.04.2022 09:06
  • 688 просмотров
  • 0 комментариев
Эрик ТЕН ХАГ: «Роналду? Я не изменю свое видение»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, как планирует сотрудничать со звездным форвардом Криштиану Роналду:

«Я останусь собой в этом плане. Я не изменю свое видение. Я скажу им их задачи, и если игроки не выполнят эти задачи, они об этом узнают от меня, кем бы они ни были».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Роналду не входит в планы тен Хага.

Источник — твиттер Фабрицио Романо

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности