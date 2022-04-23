Хет-трик Крузе. Вольфсбург отгрузил 5 мячей в ворота Майнца за один тайм

В стартовом матче 31-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» разгромил «Майнц» со счетом 5:0.
Все 5 голов были забиты в первом тайме. Хет-трик оформил форвард Макс Крузе, дубль в свой актив записал Йонас Винд. Гости с 23-й минуты играли в меньшинстве.
«Волки» набрали 37 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. «Майнц» – на 9-й позиции в бундеслиге (39 пунктов).
Бундеслига. 31-й тур
Вольфсбург – Майнц – 5:0
Голы: Винд, 8, 42, Крузе, 24 (пен), 42, 45+2.
Вольфсбург: Кастелс, Борнау, Руссийон, Баку (Мбабу, 74), Брукс, Шлагер (Нмеча, 63), Арнольд, Герхардт, Крузе (Паредес, 80), Нмеча (Бялек, 63), Винд (Филипп, 74).
Майнц: Центнер, Белль, Ниакате, Лукоки (Мартин, 46), Видмер, Боэтиус (Хак, 46), Штах (Папела, 46), Баррейро, Тауэр, Ингвартсен (Кор, 46), Буркардт (Онисиво, 72).
Предупреждения: Кор, 81, Хак, 82.
Удаление: Тауэр, 23.
Судья: Осмерс (Германия)
Источник — Sport.ua
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