Хет-трик Крузе. Вольфсбург отгрузил 5 мячей в ворота Майнца за один тайм

В стартовом матче 31-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» разгромил «Майнц» со счетом 5:0.

Все 5 голов были забиты в первом тайме. Хет-трик оформил форвард Макс Крузе, дубль в свой актив записал Йонас Винд. Гости с 23-й минуты играли в меньшинстве.

«Волки» набрали 37 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. «Майнц» – на 9-й позиции в бундеслиге (39 пунктов).

Бундеслига. 31-й тур

Вольфсбург – Майнц – 5:0

Голы: Винд, 8, 42, Крузе, 24 (пен), 42, 45+2.

Вольфсбург: Кастелс, Борнау, Руссийон, Баку (Мбабу, 74), Брукс, Шлагер (Нмеча, 63), Арнольд, Герхардт, Крузе (Паредес, 80), Нмеча (Бялек, 63), Винд (Филипп, 74).

Майнц: Центнер, Белль, Ниакате, Лукоки (Мартин, 46), Видмер, Боэтиус (Хак, 46), Штах (Папела, 46), Баррейро, Тауэр, Ингвартсен (Кор, 46), Буркардт (Онисиво, 72).

Предупреждения: Кор, 81, Хак, 82.

Удаление: Тауэр, 23.

Судья: Осмерс (Германия)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine