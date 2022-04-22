Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Возьму Мбаппе с собой в отпуск»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино признался, что очень хочет сохранить в команде Килиана Мбаппе, который может перейти в «Реал»:

«Разговоры о возможном уходе Мбаппе меня не тревожат. Подобная ситуация случается во всех клубах, а главному тренеру нужно уметь привыкать к этому. Это эгоистично, но я хотел бы, чтобы он был со мной постоянно. Возьму его с собой в отпуск, домой.

Конечно, я хочу, чтобы он остался в ПСЖ, мы все этого хотим. Но такие решения всегда принимаются совместно: игроком, клубом и другими сторонами».