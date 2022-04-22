Хэмилтон подтвердил желание купить Челси: «Это отличная возможность»

Пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон подтвердил, что готов вложить деньги и стать частью консорциума, который намерен приобрести «Челси» у Романа Абрамовича.

«Когда я услышал о такой возможности, то подумал - вау, это отличный шанс быть частью интересного проекта. Я - большой фанат спорта в целом, а «Челси» является одним из самых больших клубов».

«Посмотрим, что получится», - сказал Хэмилтон.

Ранее сообщалось, что вместе с Хэмилтоном деньги готова вложить теннисистка Серена Уильямс.