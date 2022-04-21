Хэмилтон и Серена Уильямс могут стать совладельцами Челси

Из-за санкций, наложенных на Романа Абрамовича, в ближайшее время «Челси» сменит владельца. Одним из претендентов на приобретение клуба является консорциум во главе с Мартином Бротоном.

При этом, в случае если «Челси» будет продан именно Бротону и компании, совадельцами клуба станут 7-кратный чемпион мира в Формуле-1 Льюис Хэмилтон и легенда мирового тенниса Серена Уильямс.

На двоих они готовы инвестировать в приобретение «Челси» 26 миллионов евро. При этом сам Хэмилтон является фанатом другого лондонского клуба – «Арсенала».