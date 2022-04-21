Хэмилтон и Серена Уильямс могут стать совладельцами Челси

Из-за санкций, наложенных на Романа Абрамовича, в ближайшее время «Челси» сменит владельца. Одним из претендентов на приобретение клуба является консорциум во главе с Мартином Бротоном.
При этом, в случае если «Челси» будет продан именно Бротону и компании, совадельцами клуба станут 7-кратный чемпион мира в Формуле-1 Льюис Хэмилтон и легенда мирового тенниса Серена Уильямс.
На двоих они готовы инвестировать в приобретение «Челси» 26 миллионов евро. При этом сам Хэмилтон является фанатом другого лондонского клуба – «Арсенала».
Источник — Sky Sports
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