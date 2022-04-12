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Определены четыре кандидата на приобретение Челси

Абрамович сам выберет нового владельца, но денег не получит

  • 12.04.2022 21:50
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Определены четыре кандидата на приобретение Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

Правительство Великобритании зафиксировало список из четырех претендентов на приобретение «Челси». Каждый из этой четверки будет одобрен властями Великобритании в качестве нового владельца клуба.

В число претендентов на покупку клуба входят: владельцы бейсбольного клуба «Чикаго Кабс» семья Риккетс, совладелец «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боэли, совладелец «Аталанты» и акционер клуба НБА «Бостон Селтикс» Стивен Пальюка, а также руководители «Филадельфии Севенти Сиксерс» Дэвид Блитцер и Джош Харрис.

Нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович денег от продажи клуба не получит из-за санкций, но именно он выберет нового владельца для своего клуба.

Сегодня «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с «Реалом».

Источник — The Times

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