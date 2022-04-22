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Шамиль ТАРПИЩЕВ: «Не знаю, что Рублев лепит про гуманитарную помощь»

Глава Федерации тенниса россии – о заявлении Андрея Рублева

  • 22.04.2022 20:26
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Шамиль ТАРПИЩЕВ: «Не знаю, что Рублев лепит про гуманитарную помощь»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев

Президент Федерации тенниса россии Шамиль Тарпищев прокомментировал слова Андрея Рублева о том, что он готов отдать все призовые с Уимблдона на гуманитарную помощь:

«Зачем мусолить непонятно что? Я считаю, что всё это неправильно. Спорт политизировали. Весь мир выступил против решения Уимблдона: и Навратилова, и Джокович. Не знаю, что Рублёв лепит про гуманитарную помощь. Думаю, он и не знает, что такое гуманитарная помощь.

Спортсмен сказал, зачем меня делать с ним врагами? Надо у Андрея спросить, что он имел в виду. Он пытается выступать осторожно, чтобы его не зацепили. Кому он обещал, что обещал — я не очень понимаю».

Напомним, организаторы Уимблдона приняли решение не допустить к турниру всех российских и белорусских теннисистов.

Источник — Чемпионат

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