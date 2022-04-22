РУБЛЕВ: «Предложили Уимблдону отдать все призовые на гуманитарную помощь»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал решение организаторов Уимблдона запретить спортсменам из рф и беларуси участвовать в турнире.



«Мы созванивались с несколькими игроками и Уимблдоном, чтобы обсудить ситуацию и поиск возможного решения. Если честно, в причинах [отстранения], которые они назвали, нет никакого смысла.



Мы предложили Уимблдону – и я надеюсь, что в этом будет смысл и они об этом подумают, – хотя бы дать выбор, хотим мы играть или нет. И если есть заявление, которое мы должны подписать, и вдобавок отдать все призовые деньги на гуманитарную помощь – семьям, детям, которые страдают, – [мы можем это сделать]. И я думаю, что этот шаг по крайней мере что-то даст, он покажет, что британское правительство выступает за мир и действительно хочет чем-то помочь.



Если плюс-минус посчитать сумму, то она составит [в зависимости от выступлений игроков] до миллиона фунтов. И это огромные деньги, которые, как я думаю, за два месяца не жертвовал ни один вид спорта. Тогда теннис станет первым и единственным видом спорта, который пожертвует такую сумму, и это произойдет благодаря Уимблдону. Тогда им достанутся вся слава и уважение – а игроки никого не волнуют. Я думаю, это правильный шаг», – заявил Рублев.

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