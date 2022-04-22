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РУБЛЕВ: «Предложили Уимблдону отдать все призовые на гуманитарную помощь»

Теннисисты из рф и беларуси очень хотят участвовать на турнирах в Британии

  • 22.04.2022 10:40
  • 1251 просмотр
  • 1 комментарий
РУБЛЕВ: «Предложили Уимблдону отдать все призовые на гуманитарную помощь»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал решение организаторов Уимблдона запретить спортсменам из рф и беларуси участвовать в турнире.
 
«Мы созванивались с несколькими игроками и Уимблдоном, чтобы обсудить ситуацию и поиск возможного решения. Если честно, в причинах [отстранения], которые они назвали, нет никакого смысла. 
 
Мы предложили Уимблдону – и я надеюсь, что в этом будет смысл и они об этом подумают, – хотя бы дать выбор, хотим мы играть или нет. И если есть заявление, которое мы должны подписать, и вдобавок отдать все призовые деньги на гуманитарную помощь – семьям, детям, которые страдают, – [мы можем это сделать]. И я думаю, что этот шаг по крайней мере что-то даст, он покажет, что британское правительство выступает за мир и действительно хочет чем-то помочь.
 
Если плюс-минус посчитать сумму, то она составит [в зависимости от выступлений игроков] до миллиона фунтов. И это огромные деньги, которые, как я думаю, за два месяца не жертвовал ни один вид спорта. Тогда теннис станет первым и единственным видом спорта, который пожертвует такую сумму, и это произойдет благодаря Уимблдону. Тогда им достанутся вся слава и уважение – а игроки никого не волнуют. Я думаю, это правильный шаг», – заявил Рублев.

Источник — Twitter

(9 голосов)

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Комментарии
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    online
    K_Sarioglo@i.ua, 22.04.2022 12:02
    +1
    На таких умовах, звісно, цілком можна допустити тих, хто погодиться на це.
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